Calciomercato Lazio | Se parte Mandas c'è già il sostituto: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Nel mercato estivo la Lazio dovrà risolvere la questione legata ai portieri. Sia Provedel che Mandas hanno attirato l'interesse di diverse squadre italiane e straniere: non sono escluse sorprese nel caso di offerte 'irrinunciabili'. È quanto scrive Il Messaggero, che sottolinea che per l'ex Spezia non sono ancora arrivate proposte 'indecenti' e che se rimarrà nella Capitale sarà senza dubbio il titolare. Discorso diverso per il greco, che potrebbe partire in prestito con Fiorentina e Monza che lo stanno tenendo d'occhio. In particolare i brianzoli potrebbero affondare il colpo nel caso in cui venisse ufficializzata la cessione di Di Gregorio alla Juventus. Come riportato dal quotidiano, inoltre, nel caso di addio di Mandas a titolo definitivo o temporaneo, la Lazio avrebbe già trovato il suo sostituto. Si tratta di Brenno, estremo difensore brasiliano, con passaporto italiano, del Bari. Ha compiuto da poco 25 anni: è di proprietà del Gremio e ha un contratto fino al 2025. La società di De Laurentiis ha un'opzione per riscattarlo a fine stagione. Il club laziale monitora la sua situazione in caso di necessità.