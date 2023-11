Calciomercato Lazio, si cercano un difensore e una mezzala: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio nella prossima sessione di calciomercato proverà a cedere Gila e Basic e solo in questo caso potrebbe tornare sul mercato. I biancocelesti, come riporta il Corriere dello Sport, hanno necessità di acquisire un nuovo centrale soprattutto se dovesse partire Mario Gila. In questi primi mesi di stagione, Sarri ha utilizzato solo tre centrali per due ruoli senza mai dare una chance a al difensore spagnolo. Come si evince da questi dati la coperta in difesa è un pochino corta e sarà necessario intervenire per dare un opzione in più a Sarri. In questa prima parte di stagione, il tecnico ha alternato Patric e Casale al fianco di Romagnoli, quest'ultimo non ha mai rifiatato e ha giocato tutte le partite in programma, correndo anche dei rischi dal punto di vista fisico.

Gila come detto potrebbe lasciare la Lazio a gennaio e tornare in Spagna, mentre Basic potrebbe rimanere in Italia. Solo se verranno concluse queste due cessioni, la Lazio tornerà sul mercato. Come detto i due ruoli da coprire sarebbero quello di difensore centrale e di mezzala, ma forse gli innesti necessari sarebbero tre considerando che Kamada sarà impegnato in Coppa d'Asia. In questo senso come riporta il quotidiano sportivo romano, il direttore sportivo Fabiani dovrà convincere Lotito a operare nel mercato di gennaio inserendo due o tre elementi.

La situazione. Il mercato invernale è sempre complicato per la Lazio soprattutto dopo gli acquisti estivi. Si potrebbe lavorare su prestiti o al massimo prestiti con diritto e senza obbligo. La società potrebbe muoversi in tal senso, starà a Sarri arrivare a Natale con una classifica più prestigiosa per convincere Lotito a intervenire. La Lazio alla ripresa avrà un calendario sulla carta più abbordabile: Salernitana, Cagliari, Verona, Inter, Empoli e Frosinone. Eccetto l'Inter, sono tutte squadre sulla carta inferiori e sarà necessario fare filotto e risalire in classifica.

