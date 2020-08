Calciomercato Lazio, Torino a caccia di un regista: Biglia e Badelj i candidati

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Torino prosegue la sua caccia a un centrocampista. Il neo tecnico Giampaolo ha chiesto un regista con determinate caratteristiche e il preferito è Lucas Biglia. L'argentino, appena svincolatosi dal Milan, aveva pensato di fare ritorno in patria ma la chiamata del suo ex allenatore potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Toro è pronto a offrire un contratto annuale al Principito, che però chiede un biennale da 1,3 milioni a stagione. Secondo Tuttosport le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni e, qualora arrivasse la fumata nera, i piemontesi potrebbero cambiare obiettivo. L'alternativa principale è Milan Badelj che rientrerà alla Lazio dopo il prestito alla Fiorentina. Per il croato i biancocelesti chiedono 4 milioni di euro. Più remota la candidatura di Jacopo Petriccione, appena retrocesso con il Lecce e che piace anche ai viola.