Calciomercato Lazio, tra priorità e richieste di Inzaghi: c'è sempre Lazzari

Si è parlato anche di calciomercato Lazio negli incontri tra Lotito e Inzaghi. Argomento che, come avvenuto nella passata stagione, è stato portatore di discordia. Il tecnico per rimanere vorrebbe una squadra più forte, ma i punti di vista non sempre collimano. A cominciare dal rebus delle fasce: stando alla rassegna stampa di Radiosei, Simone starebbe insistendo per arrivare a Lazzari (o un calciatore di pari livello), mentre Tare vorrebbe rinforzare la corsia opposta. Trovare un'alternativa degna di Lulic sembra essere la priorità della dirigenza. Il rendimento di Durmisi e la condizione fisica di Lukaku hanno fatto scattare l'allarme sull'out mancino. Ecco perché la trattativa per Lazzari difficilmente sarà portata avanti senza prima vendere giocatore già presente in rosa: Romulo dovrebbe essere riscattato dal Genoa (2 milioni), Marusic resta in bilico, Patric è quello più lontano. Inzaghi e la Lazio hanno un altro rompicapo da risolvere.