Calciomercato, Spezia su Ahmedhodzic: il Malmoe dice no

Sabato la Lazio affronterà lo Spezia nella prima sfida all'Olimpico della stagione. I liguri devono ancora completare la rosa e hanno fatto i conti con l'emergenza covid che ha condizionato la preparazione estiva. Tra i tanti nomi cercati in questi giorni dai bianconeri c'è anche Anel Ahmedhodzic. Il difensore bosniaco, accostato anche a Lazio, Atalanta e Napoli, sarebbe stato richiesto in questi giorni al Malmoe. Gli svedesi hanno superato il playoff contro il Ludogorets e hanno conquistato i gironi della Champions League. Il club, secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, ha detto no alla proposta dello Spezia avanzata ieri. Il nazionale bosniaco è valutato circa 3,5 milioni.