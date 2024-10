Juve, corsa contro il tempo verso la Lazio: chi recupera e chi no

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Thiago Motta incrocia le dita e spera di recupera alcuni elementi per la gara contro la Lazio. Sono diversi gli infortunati per la Juventus: è una corsa contro per provare a riavare gran parte del gruppo a disposizione sabato prossimo. Sarà out, ovviamente, Gleison Bremer: stagione pressoché finita per lui come scrive Il Corriere dello Sport.

Una valutazione in più invece sarà fatta su Teun Koopmeiners, che ha riportato la frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. I bianconeri stanno studiando una possibilità per farlo giocare contro la squadra di Baroni. L'idea è quella di un 'corpetto' in carbonio, una sorta di protezione per evitare una ricaduta. Tutto passa, però, dalla sopportazione del dolore dell'olandese.

Nico Gonzalez, invece, rientrerà solamente contro l'Inter. Salterà la Lazio dopo aver subito una lesione muscolare alla coscia destra che già l'ha costretto a rimanere fuori dalla gara contro il Cagliari e dal ritiro della Nazionale argentina. Nemmeno Conceiçao ci sarà all'Allianz Stadium dopo il doppio giallo per simulazione rimediato nell'ultimo turno di campionato.