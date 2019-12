Lazio, Beppe Materazzi: "Può diventare il Liverpool d'Italia"

C'è tanta fiducia intorno alla Lazio, la vittoria della Supercoppa non ha fatto altro che rinsaldarla ancora di più. Tra i tanti che guardano con favore alle gesta di Immobile e compagni c'è anche Beppe Materazzi, allenatore biancoceleste tra il 1988 e il 1990 e artefice, tra l'altro, del debutto di Simone Inzaghi con il Piacenza. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex tecnico della Lazio ha commentato così le ambizioni e gli obiettivi della rosa di mister Inzaghi: "Se la Lazio può puntare allo Scudetto? Per me no. Ritengo Inter e Juventus superiori. Poi può succedere di tutto. Sarà l'anno buono per andare in Champions, è l'obiettivo primario. Secondo me la Lazio può diventare il Liverpool del calcio italiano. Non faccio il paragone sul piano tattico, ma su quello della personalità e della mentalità". Vedendo i risultati recenti dei Reds, c'è solo da augurarsi che sia davvero così.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SPAL INSISTE PER BERISHA

LAZIO, OGGI LA RIPRESA A PORTE APERTE A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE