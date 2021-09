Lazio - Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Luiz Felipe al buio, bene Immobile e Cataldi

Primo pareggio di stagione per la Lazio, in rimonta contro un Cagliari che era riuscito a ribaltare nel secondo tempo il vantaggio biancoceleste trovato con il solito Immobile. Difesa che continua a non essere impeccabile, soprattutto quando si trova a dover correre all'indietro, anche se qualche segnale in più di compattezza comincia ad arrivare. Sottotono Leiva, sostituito da un Cataldi decisivo anche oltre il gol che decide il pareggio, mentre Milinkovic e Luis Alberto crescono nella prestazione rispetto a Istanbul. In avanti prima partita no di Pedro alla Lazio, meglio Felipe Anderson e Zaccagni. Immobile non finisce con una doppietta solo per un miracolo di Cragno. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 5, Lazzari 6,5 (74' Marusic 5,5), Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (65' Cataldi 7,5), Luis Alberto 7 (88' Akpa Akpro sv), Pedro 5,5 (65' Zaccagni 6), Immobile 7, Felipe Anderson 6,5 (88' Raul Moro sv), Sarri 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 5,5 Lazzari 5,5 (74' Marusic 5,5), Luiz Felipe 4,5, Acerbi 5,5, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5 (65' Cataldi 7), Luis Alberto 5 (88' Akpa Akpro sv), Pedro 6 (65' Zaccagni 5,5), Immobile 6,5, Felipe Anderson 6,5 (88' Raul Moro sv), Martusciello 5,5

LA STAMPA - Reina 6, Lazzari 6 (74' Marusic sv), Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (65' Cataldi 7), Luis Alberto 6 (88' Akpa Akpro sv), Pedro 6 (65' Zaccagni 6), Immobile 7, Felipe Anderson 6 (88' Moro sv), Martusciello 6

CORRIERE DELLA SERA - Reina 5,5, Lazzari 5,5 (74' Marusic 5,5), Luiz Felipe 5, Acerbi 5,5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (65' Cataldi 7), Luis Alberto 5,5 (88' Akpa Akpro sv), Pedro 5,5 (65' Zaccagni 6), Immobile 6,5, Felipe Anderson 6 (88' Raul Moro sv), Sarri 5