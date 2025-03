Lazio | Castellanos punta il derby, Tavares torna prima: il punto sui rientri

RASSEGNA STAMPA - Il campionato riprende dopo la sosta per le nazionali, la Lazio riparte in casa contro il Torino, ma per alcuni la ripartenza è rinviata. Nuno Tavares e Valentin Castellanos non saranno della sfida, già erano assenti a Bologna. Il primo si è fermato proprio durante il riscaldamento al Dall'Ara; al secondo è stato fatale l'impiego contro il Viktoria Plzen. L'argentino rimarrà fuori almeno per un altro paio di partite, l'obiettivo è rientrare per il derby in programma il 13 aprile.

Non si rischierà il rientro anticipato, l'ex Girona sarà fondamentale per affrontare al meglio questo finale di stagione. Non si ripeterà lo stesso errore, perché Castellanos aveva appena recuperato da una lesione di medio grado all'adduttore della coscia sinistra, poi si è dovuto fermare di nuovo dopo la prima partita al rientro. Come riporta il Corriere dello Sport, contro Torino e Atalanta la Lazio dovrà fare a meno del Taty, il quale potrebbe tornare già per la trasferta in Norvegia, contro il Bodo/Glimt, ma il buon senso potrebbe far slittare il rientro proprio per il derby, a cavallo tra andata e ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Chi invece è prossimo al rientro è Nuno Tavares. Lo stesso quotidiano riporta come fino a metà settimana si è limitato alle sedute di palestra e fisioterapia, da 48 ore ha ripreso a correre. L'obiettivo del portoghese è rientrare per la sfida contro l'Atalanta del 6 aprile.