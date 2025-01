Lazio, Castellanos ritrova la Real Sociedad: è già stata una sua vittima

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'Atletico Madrid i numeri presentano la Real Sociedad come la miglior difesa d'Europa, con appena 14 gol subiti (al pari del Napoli). Sarà dunque difficile per la Lazio di mister Baroni scardinare l'assetto difensivo dei baschi, che fanno della solidità il loro punto di forza. Proverà a segnare il Taty Castellanos, che non trova la via del gol da circa un mese e spera di interrompere stasera questo digiuno. Le condizioni favorevoli non mancano: infatti, come evidenzia l'edizione odierna del Messaggero, ai tempi del Girona Castellanos ha messo a segno una rete proprio contro la Real Sociedad e stasera ci proverà ancora una volta.