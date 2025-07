Lazio, Dia brilla nel ritiro: Sarri sorride anche per Noslin e Tavares

RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia è il primo nome cerchiato in rosso da Maurizio Sarri. L’attaccante senegalese, come scrive l'edizione odierna di La Repubblica, è il giocatore che più sta impressionando il tecnico in questi primi giorni di ritiro. Non è l’unico, però, a fornire segnali incoraggianti: anche Noslin e Tavares stanno convincendo il Comandante, seppur in un contesto ancora prematuro per giudizi definitivi.

Noslin, in particolare, ha sorpreso Sarri per le qualità tecniche e l’intelligenza tattica. Come scrive il quotidiano, l’ex Verona potrebbe ritagliarsi un ruolo sempre più centrale, anche come alternativa nel ruolo di centravanti. Uno scenario che, se confermato, potrebbe aprire a riflessioni sul futuro di Castellanos: la Lazio, di fronte a un’offerta da 30 milioni, potrebbe valutare una cessione già a gennaio.

Buone indicazioni anche da Nuno Tavares. Il portoghese sta lavorando da terzino sinistro e ha mostrato segnali di crescita nelle prime sedute tattiche. Sarri era curioso di testarlo e si dice fiducioso sulle sue potenzialità, così come su quelle di Dele-Bashiru e Provstgaard, che stanno affrontando un percorso di inserimento mirato.