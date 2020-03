Lazio, Dias: "Il sogno scudetto ora è reale. Consiglio Rodrigo Caio, mi somiglia"

Anche a migliaia di chilometri di distanza e dopo aver smesso con il calcio giocato, c'è chi pensa ancora alla Lazio e al trascorso in biancoceleste: si tratta di André Dias, centrale difensivo che soprattutto negli ultimi anni con l'aquila sul petto si fece ben volere dai tifosi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Dias ha parlato dal suo Brasile, dove a Curitiba ha istituito la scuola calcio Life Academy, ricordando l'arrivo travagliato in biancoceleste e il gol contro il Palermo nel 2010 ("il più bello della mia carriera"), fino ad arrivare inevitabilmente al 26 maggio: "L'esperienza italiana più emozionante, quella finale rimarrà per sempre nei miei ricordi, nel mio cuore". Qualche consiglio per gli acquisti dal campionato brasiliano poi per la Lazio: "Faccio due nomi: uno è Michael del Flamengo, un attaccante, l'anno scorso è stato la rivelazione del campionato brasiliano; l'altro è Rodrigo Caio, sempre del Flamengo. Mi piace come difensore centrale, è il profilo che mi somiglia di più". Infine, due parole per la Lazio di Inzaghi: "Il sogno di vincere lo scudetto è reale quest'anno e può esserlo in futuro. Simone sta facendo Un ottimo lavoro, io tifo per lui!".

