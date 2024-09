Lazio, è una difesa di velocisti: rientra Gila, Gigot scalpita e Tavares...

RASSEGNA STAMPA - Baroni punta sull'attacco, la difesa è da sistemare. Nelle prime tre giornate la Lazio è sembrata più sicura di spingersi in avanti, ma ha evidenziato grandi lacune nel reparto arretrato. Adesso il tecnico però potrà contare sul rientro di Mario Gila, pronto all'esordio contro il Verona. Prova a ritagliarsi un posto anche l'ultimo arrivato Gigot, centrale di grande aggressività.

Oltre a loro ci sono anche Lazzari, Marusic, Pellegrini, Patric e Romagnoli, senza dimenticare il 'man of the match' di Lazio - Milan Nuno Tavares. Per il portoghese lo staff ha programmato un lavoro specifico per riportarlo al top della condizione. La difesa può sprigionare velocità, come scrive Il Corriere dello Sport, ma deve essere anche più solida.

Baroni a disposizione ha un reparto di velocisti. A destra Marusic e Lazzari piazzano allunghi con picchi rispettivamente di 34 km/h in carriera e di 33,09. Il record di Tavares si avvicina 36,21 km/h, nell'ultima gara è arrivato ai 35,3. Anche il suo vice, Luca Pellegrini, non è da meno e viaggia sui 32 km/h. Per quanto riguarda i centrali, Gila prima di arrivare nella Capitale aveva toccato i 36 km/h. Con Romagnoli, Patric e Gigot, invece, siamo rispettivamente sui 32,17, 32,30 e 30,7 km/h. Una caratteristica da non sottovalutare.