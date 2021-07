Lazio, ecco quali big ci saranno ad Auronzo di Cadore: i dettagli

Sta per cominciare il percorso estivo della nuova Lazio di Maurizio Sarri, visite mediche e test in settimana per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore il 10 luglio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il numero dei convocati per il ritiro non è ancora chiaro ma non dovrebbe superare i 28 giocatori. Tra i big si faranno sentire rispetto agli anni precedenti le assenze di Lulic e Parolo, svincolati dopo la scadenza dei rispettivi contratti. D'altra parte, ci saranno senza alcun dubbio Reina, Radu, Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto: Immobile e Acerbi sono impegnati con la Nazionale almeno fino a martedì e avranno bisogno di un po' di riposo iniziale, così come Correa che con la sua Argentina giocherà la semifinale di Copa America contro la Colombia mercoledì notte. In settimana arriverà l'elenco dei convocati, attesa per sapere chi seguirà Sarri in questa nuova avventura.