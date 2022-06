Lazio, Felipe Anderson stakanovista: si allena pure in luna di miele!

Fonte: Fabrizio Parascani

L'esterno brasiliano sta trascorrendo la sua luna di miele insieme alla sua dolce metà Lohanne. Si erano messi insieme nella sua prima esperienza romana, poi si erano persi di vista. Adesso si sono ritrovati e hanno pronunciato il fatidico "sì". Ma il lavoro prima di tutto. E Felipetto, pur essendo in vacanza, si allena quotidianamente per farsi trovare pronto per il raduno della Lazio previsto il prossimo 5 luglio. Vuole essere decisivo per la squadra e per questo motivo continua a lavorare pure alle Maldive. In questa sua seconda esperienza con la maglia biancoceleste vuole crescere e mantenere costanza di prestazioni. Per fare ciò un ottimo punto di partenza è la forma fisica, che deve essere impeccabile. Nel corso della prima stagione con Sarri è cresciuto molto ed è stato il recordman di presenze con 48 gettoni condite da 7 reti in tutte le competizioni.

