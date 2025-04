Lazio, Garlaschelli: "Non rischierei il Taty. Con lui migliorerà anche Dia..."

RASSEGNA STAMPA - Un focus sull'attacco. Parla Renzo Garlaschelli, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulle condizioni di Castellanos e Dia. Il recupero del Taty, secondo lui, è fondamentale per la Lazio in vista del derby: "Manca proprio una prima punta. Con lui in campo si vede un gioco diverso. La sua assenza ha pesato tanto in questi mesi". Anche a livello di carisma sarà decisivo il suo apporto contro la Roma.

Proprio per questo l'ex biancoceleste non lo schiererebbe contro il Bodo/Glimt: "Viene da due infortuni muscolari e ci sarà una temperatura bassa. Io non lo rischierei". L'alternativa è Dia, un po' in calo negli ultimi tempi: "È fisiologico", ha detto Garlaschelli. "Non si è mai potuto fermare. Ha un po' il fiato corto e si vede. Con il ritorno del Taty migliorerà pure lui", ha concluso.