Lazio, Gila l'insuperabile: in un anno è diventato imprescindibile

RASSEGNA STAMPA - Nei momenti di difficoltà la Lazio si affida dalle sue certezze. Quando i giocatori vengono meno e le scelte di Marco Baroni sono limitate, il tecnico fiorentino si affida a quei calciatori che in questi mesi non l'hanno mai deluso o che, per lo meno, sono le colonne portati della sua squadra. C'è Rovella, c'è Romagnoli, c'è Guendouzi, ma c'è soprattutto Mario Gila. Un anno fa i tifosi laziali ne scoprivano le qualità, quando Sarri a corto di centrali fu costretto ad anticipare la sua emersione, oggi a distanza di un anno lo spagnolo è forse il giocatore più forte della rosa o, comunque, uno di questi.

Un difensore di massima affidabilità, un calciatore moderno che alle proprie letture difensive abbina qualità e coraggio, nel proiettarsi in corse verticali senza una destinazione specifica, ma che spezzano in due la squadra avversaria. La tecnica è sublime, lo sprint - in entrambe le fasi - la sua caratteristica principale, che lo rende un difensore atipico, ma quanto mai adatto ai tempi. L'infortunio di Romagnoli nel derby d'andata dello scorso anno, come ricorda Il Coriere dello Sport, gli aveva spianato la strada, Sarri da lì non lo ha più tolto, Tudor ha provato a valorizzarlo sul centro-sinistra, oggi con Baroni è diventato il compagno di reparto del numero 13.

Reparto che contro Lecce e Atalanta - nonostante i tre gol subiti - si è messo in mostra per i suoi grandi interventi e che è crollato solo davanti alle grandi giocate di Tete Morente e di Zaniolo. La Lazio oggi può godersi il suo Mario Gila e la convinzione che possa ancora crescere, migliorare, diventare ancor più dominante di quanto non lo sia già e mentre le big d'Europa accendono i fari, la Lazio se lo culla e alza il muro.

Pubblicato 30.12