Lazio, Giuntoli sogno proibito. Ma c’è la concorrenza di…

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La delusione dell'Europa League porta la Juventus a fare necessariamente qualche riflessione sul futuro del club e sui suoi vertici. L'Europa non vede da due anni alcun trofeo bianconero, sintomo che una rivoluzione è più che dovuta. Come riporta la rassegna di Radiosei, alla Continassa si sta discutendo della nomina di un nuovo direttore sportivo che possa portare una ventata di novità: il primo nome sulla lista è quello di Cristiano Giuntoli, attualmente al Napoli campione d'Italia. De Laurentiis non è ovviamente entusiasta all'idea che il suo diesse parta proprio in direzione Torino bianconera, anche perché ha ancora un anno di contratto con i partenopei. Sulla figura di Giuntoli negli ultimi giorni si era parlato anche di un forte interessamento della Lazio che sembrerebbe ai ferri corti con Igli Tare. Stando alle ultime sensazioni degli addetti ai lavori in ambito mercato però, il dirigente toscano sembra ormai destinato a lasciare il Napoli, la destinazione è tutta da scoprire: Roma è certamente più vicina, ma l'ombra della Mole incombe.