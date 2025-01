Lazio, il derby non cambia nulla: Baroni può ripetere le imprese dei suoi predecessori

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiuso il girone di andata con una sconfitta nel derby, ma ciò non cancella quanto di buono fatto finora dalla squadra di Baroni. Quarto posto con 35 punti, dietro ad Atalanta, Inter e Napoli che si contenderanno lo scudetto, davanti a Juventus e Fiorentina (con una partita in meno) e abbastanza distaccata da Milan e Bologna (sempre con una partita in meno). La Roma si trova al decimo posto, probabilmente tornerà in corsa per l'Europa ma attualmente è lontana.

Nel percorso della Lazio non bisogna dimenticare la Coppa Italia, con il passaggio del turno ai danni del Napoli, e l'Europa League, di cui occupa il primo posto nel girone da ormai più di tre mesi. Come scrive il Corriere dello Sport, ripetendo lo stesso percorso dell'andata, Baroni potrebbe ripetere le imprese di Inzaghi e Sarri: i punti per accedere alla Champions sono infatti 70.

La Lazio ha pagato gli infortuni e la rosa corta, ma la squadra c'è e piano piano si sta costruendo. Non bisogna dimenticare che lo scorso giugno si è partiti da una ricostruzione quasi totale. Inoltre, da dieci anni la Lazio non chiude il girone d’andata sotto i 30 punti e ogni volta ha centrato la qualificazione europea. In tre occasioni poi (una con Pioli, una con Inzaghi, una con Sarri) ha guadagnato la Champions o i preliminari.