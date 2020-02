Lazio, il gol di Immobile all'Inter sfata l'ultimo dei tabù

Una storia già vista: Ciro Immobile si presenta sul dischetto del rigore, la Lazio esulta. Il bomber biancoceleste è uno specialista per quanto riguarda i tiri dagli undici metri, sia nel conquistarli che nel realizzarli. E quello segnato ieri contro l'Inter ha un peso specifico maggiore degli altri, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei: non solo perché dà il là al ribaltone biancoceleste, ma anche perché è la prima rete segnata da Immobile contro i nerazzurri in campionato da quando veste la maglia con l'aquila sul petto. Finora, infatti, il Ciro laziale aveva timbrato il cartellino contro l'Inter solo in Coppa Italia. Un altro tabù sfatato, nella serata in cui il bomber biancoceleste tocca quota 26 gol in campionato di cui 16 segnati fra le mura amiche,numeri che lo pongono al primo posto nelle rispettive classifiche marcatori. La Lazio non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile neppure.