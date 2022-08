Lazio, Immobile: un altro record nel mirino, intanto fa pratica come dirigente...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'importanza di Ciro Immobile nella Lazio è testimoniata dall'affetto dei tifosi, dalle prestazioni ma soprattutto dai numeri. Tra tutti coloro che hanno indossato la maglia biancoceleste, Ciro è il calciatore con maggior numero di gol in tutte le competizioni ufficiali (182), miglior marcatore in Serie A (150 reti) e quello con il numero più alto di gol realizzati in Champion League (15). Insieme a Simone Inzaghi detiene il maggior numero di gol realizzati nelle competizioni UEFA per club (20), insieme a Beppe Signori è il detentore di 3 classifiche marcatori ed è attualmente il calciatore in attività con il maggior numero di gol segnati in Serie A. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei per il bomber di Torre Annunziata ora è il momento di mirare anche altri obiettivi: si è infatti messo sulla scia di Gunnar Nordahl per essere per 5 volte capocannoniere della massima serie. Per potergli garantire fiato e tempo per riprendersi, la società gli ha in questi anni affiancato Caicedo, Muriqi e ora Cancellieri ma lui è abituato a giocarle tutte. I laziali lo ritengono fondamentale, lui li ripaga a suon di gol e con un affetto smisurato per questi colori e questa città, testimoniato anche dal video pubblicato sui social della società insieme ai suoi 3 bambini. Non solo sul campo, Ciro è importantissimo anche fuori: ha facilitato l'arrivo di Romagnoli per farlo arrivare, così come per Provedel. Ora può svestire i panni da dirigente (chissà se non li vestirà in futuro) e continuare a deliziare continuando a segnare.