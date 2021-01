Lazio, Immobile vede Vieri nella classifica sulla media gol

Nonostante non sia primo nell'attuale classifica marcatori, Immobile sta segnando senza tregua con un ritmo impressionante. I suoi 15 gol nelle ultime 15 gare (a secco solo con il Verona, ndr) hanno contribuire a migliorare la sua media gol e a rafforzare il suo secondo posto nella speciale classifica, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. King Ciro nell'elenco dei giocatori con almeno 100 gol in Serie A e la media gol migliore nell'era dei tre punti a vittoria si trova al secondo posto, un gradino sotto Bobo Vieri. L'ex giocatore ha la statistica ferma a 126,85, mentre l'attaccante di Torre Annunziata viaggia a una media di 1 gol ogni 127,16 minuti. Dovesse continuare a questo ritmo le posizioni verrebbero ribaltate. Dietro di loro, nell'elenco, bomber dal calibro altisonante come Trezeguet (127,47), Shevchenko (135,2), Higuain (136,91) e Ibrahimovic (138,42).

