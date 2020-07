Lazio, ipotesi cambio modulo: ecco le possibili scelte di Inzaghi

La Lazio post coronavirus non è stata di certo fortunata. Agli infortuni di Luiz Felipe, Marusic, Cataldi, Lucas Leiva si sono aggiunti anche quelli dei giovani Adekanye e Raul Moro. Una panchina non lunghissima è diventata a un tratto davvero corta. Inzaghi, però, ha sempre dimostrato di saper fare di necessità virtù e anche domani con il Milan non sarà da meno. All'elenco lunghissimo di indisponibili si aggiungono anche gli squalificati Immobile e Caicedo che sgombreranno il reparto avanzato rimasto con il solo Correa a disposizione. L'argentino dovrebbe essere affiancato da Milinkovic Savic che lascerebbe un posto libero a centrocampo. Chi schierare al posto del serbo? Le ipotesi sono svariate con Andre Anderson che potrebbe essere inserito nei tre di centrocampo insieme a Parolo e Luis Alberto. Non è l'unica ipotesi visto che c'è anche la possibilità di vedere Jony mezz'ala con Lukaku o Patric quinto di sinistra e Bastos inserito nel terzetto difensivo. Attenzione anche al passaggio alla difesa a quattro con Vavro che affiancherebbe Acerbi al centro con Patric e Radu terzini. Tutto dipenderà anche dalle condizioni di Lucas Leiva e Danilo Cataldi che nella rifinitura proveranno a stringere i denti. Qualora uno dei due riuscisse a recuperare per partire dal primo minuto non ci sarebbero più grossi dubbi con l'inserimento di uno dei due registi e Parolo che slitterebbe sul centro destra. Le prossime ore saranno cruciali e scioglieranno qualsiasi dubbio sperando che la Dea bendata torni a sorridere.