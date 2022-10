Lazio, l'ex Jony nei guai: portato in tribunale da un nobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Jony è nei guai. L'ex giocatore della Lazio, ora in forza allo Sporting Gijon, è stato portato in tribunale da un nobiluomo romano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i fatti risalgono al 2020, quando lo spagnolo lasciò la villa presa in affitto all’Olgiata da Manfredi Mattei Filo della Torre. Nel sopralluogo si scopre che manca lo strato di copertura del pavimento della sala adibita a palestra. Il giocatore, a cui viene fatta notare la cosa, promette di provvedere alla ricomposizione della superficie. Nulla è stato fatto. Il nobile decide così denunciarlo al tribunale penale, il tutto declassato in seguito agli uffici delle cause civili. Il gip Simona Calegari a marzo metterà la parola fine sulla vicenda.