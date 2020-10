Lazio, l'importanza del turnover: serve una mentalità vincente

E' tempo di turnover. Simone Inzaghi prepara le prime rotazioni stagionali, per far rifiatare la sua Lazio in vista dei prossimi impegni. In porta toccherà a Pepe Reina, che farà il suo debutto stagionale dando un turno di riposo a Strakosha. Ma quello tra i pali non sarà il solo avvicendamento: potrebbe toccare anche ad Akpa Akpro dal 1': l'ivoriano, dopo il gol in Champions, potrebbe avere la chance di scendere in campo da titolare contro il Bologna, al posto di un Milinkovic acciaccato. In difesa - come riporta la rassegna di Radiosei - potrebbe esserci qualche rotazione, lo stesso Inzaghi ieri in conferenza ha parlato dell'importanza dei suoi uomini nel reparto arretrato. In attacco invece la certezza è Ciro Immobile che giocherà sicuramente e che sarà affiancato, almeno dal 1', da Joaquin Correa. Quindi spazio al turnover, ma senza esagerare: la sfida di stasera è di assoluta importanza.