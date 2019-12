Lazio, lo stakanovista Acerbi punta il Cagliari: è tra le sue vittime preferite

Francesco Acerbi guiderà la difesa della Lazio stasera. Frase applicabile praticamente ad ogni partita dei biancocelesti, in qualsiasi competizione. Anche con il Rennes, anche con il Cagliari nonostante la diffida e il rischio quindi di saltare la Supercoppa contro la Juventus per squalifica. Difende, ma segna anche: Acerbi non disdegna mai la sortita offensiva e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, in carriera ha segnato ben tre gol al Cagliari, sua seconda vittima preferita dopo la Sampdoria. Tanti tifosi avranno ancora negli occhi il capolavoro segnato da distanza siderale contro il Torino, chissà che stasera il Leone, oltre ad essere la solita sicurezza nelle retrovie, non regali un'altra perla del genere.

