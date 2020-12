Lazio, Luis Alberto si riprende in mano la squadra con maturità e carattere

Basta lamentele e polemiche, ora Luis Alberto vuole far parlare il campo. In queste settimane le sue magie hanno tardato ad arrivare, con un solo gol e un assist nelle 14 partite disputate (complici anche i malumori passati), ma Magic Luis si vuole mettere alle spalle i dissidi e vuole tornare a essere uno dei leader di questa Lazio. Un segnale importante è arrivato in settimana, quando nel confronto con la squadra si è dimostrato maturo e grintoso. Sicuramente lo yoga che ormai pratica da tempo lo ha aiutato a ritrovare la giusta via. La sfida di stasera contro il Napoli può essere un banco di prova importante per testare la maturità dei biancocelesti e del numero 10, pronto a stupire di nuovo con i suoi colpi di magia.

