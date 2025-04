Lazio, ma quanto corre il Bodo/Glimt? Il dato è impressionante

RASSEGNA STAMPA - "Loro hanno fatto un'importante prestazione fisica". Lo aveva detto Marco Baroni in conferenza stampa dopo il derby, proiettandosi con il pensiero già alla partita successiva contro il Bodo/Glimt e alla rimonta che la sua squadra sarà chiamata a fare per strappare una qualificazione alle semifinali che sarebbe storica per la Lazio.

I CHILOMETRI PERCORSI - Parole, quelle del tecnico biancoceleste, che in effetti hanno trovato conferma nei numeri che sono stati resi noti questa mattina dal Tempo. Nella partita d'andata in Norvegia, infatti, la squadra di Kjetil Knutsen - che si trova solo a inizio stagione e quindi in uno stato di forma invidiabile - ha percorso in totale 128 chilometri (contro i 121 della Lazio), registrando il miglior dato di tutta la stagione e superando anche i 124 percorsi a Old Trafford contro il Manchester United nella partita persa per 3-2.

Numeri che preoccupano in vista di domani sera quando, allo Stadio Olimpico, arriverà una squadra fresca e che nel fine settimana ha potuto riposare e lavorare in vista della super sfida di domani, quando tra tecnica e intensità proveranno a mantenere il doppio vantaggio ottenuto all'andata.

