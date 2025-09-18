Lazio | Pedro e il derby nel destino: Sarri pensa allo spagnolo dall'inizio

RASSEGNA STAMPA - Lo chiama "il gol del cuore". Pedro si riferisce alla rete segnata nel derby del 26 settembre 2021: poche settimane dopo essere stato scaricato dalla Roma, si prese la rivincita con la maglia biancoceleste firmando il 2-0 in una partita poi vinta 3-2. "Dei gol segnati con la Lazio è quello a cui sono più legato: era il primo", ha raccontato lo spagnolo, come riportato da Repubblica, che domenica tornerà da grande ex. E che spera di partire titolare.

Maurizio Sarri ci pensa seriamente: la Lazio ha bisogno della personalità, dei guizzi e del carisma del suo fuoriclasse di 38 anni. Finora Pedro è sempre partito dalla panchina, totalizzando 83 minuti in tre giornate, compresa la prova da trequartista contro il Sassuolo. Domenica, però, potrebbe cominciare largo a destra nel 4-3-3, con licenza di svariare e la copertura garantita da Guendouzi e Marusic. Rispetto a Cancellieri e al jolly Noslin, Pedro parte avanti nelle gerarchie.

Una questione di carattere, classe e carisma, qualità indispensabili anche in un derby. Nella stracittadina Pedro ha già lasciato il segno sia con la Roma (un gol) sia con la Lazio (una rete e un assist decisivo a Felipe Anderson nel 2022). Oltre ai 25 trofei vinti in carriera, oggi contano le difficoltà offensive della Lazio, ecco perché l’ingresso di Pedro dal primo minuto può essere la mossa giusta: la sua intesa con Castellanos (tornato in gruppo) e Zaccagni può creare grattacapi seri alla difesa giallorossa. Il resto lo farà l’atmosfera: Olimpico verso il tutto esaurito, circa 60mila spettatori attesi e un incasso da 2,2 milioni.