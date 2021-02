Lazio, Radu verso il forfait: ma Acerbi sa sostituirlo alla grande. E i precedenti lo confermano...

Nel ruolo di Radu, Acerbi va come un treno. Quando è stato chiamato a sostituire il Boss, l'ex Sassuolo ha prodotto discese, assist e cross. E anche un gol, quello in Coppa Italia contro l'Inter. Da quella parte, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il 'Leone' ha giocato undici partite dall'inizio della stagione, che diventano 12 se consideriamo la ripresa contro i nerazzurri del 4 ottobre all'Olimpico, quando sia Radu che Bastos si stirarono nel primo tempo e furono costretti a lasciare il campo. E proprio dal cross di Acerbi arrivò il gol di Milinkovic. Inzaghi l'ha riproposto sul centro-sinistra con il Borussia Dortmund (3-1), con il Bologna (2-1), con il Bruges fuori casa (1-1), con il Torino (4-3), con lo Zenit in Russia (1-1 e assist per Caicedo) e a Roma (3-1), a Dortmund (1-1), ancora con il Bruges nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League (2-2), con la Fiorentina (2-1 e assist per Lazzari), con il Parma in Coppa Italia (2-1 e il cross per il colpo di testa di Muriqi e l'autogol di Colombi), infine a Bergamo ai quarti, sfida in cui è stato un vero trascinatore. È suo il cross per il pareggio di Muriqi, il gol del raddoppio dopo un recupero e uno slalom in area di rigore. Si tratta di dodici gare in cui Acerbi ha collezionato cinque assist e una rete. Ovviamente se Radu è al top, Inzaghi lo preferisce al centro della difesa, ruolo in cui acquista propulsione e soluzioni offensive. Ma, chiamato a sostituire il romeno, Acerbi sa farlo alla grande.

