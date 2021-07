Lazio, Sacchi: "Sarri grandissimo allenatore, farà bene. Inzaghi? Marotta dovrà aiutarlo..."

Manca ancora un po' ai nastri di partenza di una Serie A che si preannuncia entusiasmante, le squadre si stanno preparando e hanno quasi tutte nuove situazioni in panchina, almeno fra le big del campionato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Arrigo Sacchi vede partire in pole position la Juventus nonostante la mancata vittoria nella scorsa stagione è, sulla Lazio di Sarri, commenta: "Sono certo che farà bene. Lotito ha scelto un grandissimo allenatore, starà ancora ai vertici rispettando i bilanci". Qualche parola anche su Inzaghi all'Inter: "È un allenatore preparato, lo ha dimostrato alla Lazio. Ma lì faceva soltanto il tecnico. Ora Marotta dovrà aiutarlo nella gestione".