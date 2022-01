Lazio, Sarri in emergenza con Pedro e Zaccagni out: i tempi di recupero

Gara di Coppa Italia archiviata per la Lazio che grazie alla rete di Ciro Immobile approda ai quarti di finale dove sfiderà il Milan. Il prossimo match in programma, quello contro l'Atalanta, però fa paura non solo per l'avversario ma anche per l'emergenza a cui mister Sarri dovrà far fronte. L'infortunio di Pedro, problema muscolare al soleo, costringerà lo spagnolo a una quindicina di giorni di stop e a lui si aggiunge anche la distorsione alla caviglia rimediata ieri da Zaccagni.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i tempi di recupero sono ancora incerti: Pedrito potrebbe tornare dopo la sosta nella gara contro la Fiorentina, in programma il 6 febbraio, o per i quarti di finale che ci saranno subito dopo. Il recupero di Zaccagni per il big match di sabato è molto in dubbio e Sarri potrebbe rimanere solo con Felipe Anderson. Le baby-ali, Raul Moro e Luka Romero, entrambi subentrati ieri devono quindi tenersi pronti.

