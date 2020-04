Lazio, si guarda in casa del Torino: piacciono due calciatori granata

Un difensore e un centrocampista. Due nomi già accostati alla Lazio in passato: si tratta di Nicolas Nkoulou e Daniele Baselli. Il centrale camerunense era stato seguito da Tare prima del suo approdo al Torino, quando ancora giocava in Ligue 1. La sua candidatura potrebbe tornare di moda dopo una stagione non certo esaltante in granata, tornato a disposizione dopo una frattura probabilmente insanabile con la società. Niente rinnovo e in estate sarà addio: il suo contratto scade nel 2021 e, stando alla rassegna di Radiosei, su Nkoulou ci sarebbero diversi club: oltre alla Lazio, in Italia piace a Roma e Fiorentina, mentre all'estero ci sono Lione e PSG che avrebbero messo gli occhi su di lui. Discorso diverso per Baselli, vecchio pallino di Simone Inzaghi data la sua duttilità tattica. Il prezzo del cartellino è sempre stato molto alto (intorno ai 20 milioni), difficile che Cairo abbassi le sue pretese a fine stagione: sulle tracce del classe '92 anche Napoli ed Everton.