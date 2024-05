Lazio, si medita sul futuro di calciatori e allenatore: la società non esclude...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stagione appena terminata, non c'è tempo di perdersi in chiacchiere. Tra pochi giorni inizieranno gli Europei, po il ritiro e una nuova stagione ad agosto. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, società e Tudor si sono visti per tutto lo scorso weekend per parlare della Lazio futura, soprattutto per quel taglio massiccio della rosa (i nomi sarebbero quelli di Immobile, Guendouzi, Isaksen, Rovella, Cataldi e Lazzari).

Fabiani ha confermato che Ciro rimarrà, Isaksen a quanto pare è destinato a restare (ancor più sicura è la permanenza di Kamada). Tudor e i vertici intanto sono in continuo contatto, per ora tutto sembra tranquillo, ma la situazione va verificata ogni giorno, con il club che ha verificato la fattibilità del "piano Tudor". C'è incertezza sul futuro di molte figure e questo non fa bene alla squadra. Su Tudor se ne dicono di tutti i tipi: un giorno è dato in Croazia, quello dopo nella Capitale.

Intanto la Lazio starebbe continuando a sondare altri terreni, in modo particolare quello su Italiano della Fiorentina. Quello che si cerca per ora sono punti di congiunzione tra la società e l'allenatore. Se Tudor dovesse lasciare la Lazio bisognerebbe vedere se la separazione avvenga in modo consensuale o meno e da quale delle due parti verrebbe richiesta.