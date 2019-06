Lazio, si suda anche in vacanza: ecco il programma atletico di Inzaghi

I più curiosi e attenti sui social avranno certamente notato il cambio repentino nel modo di vivere le vacanze dei giocatori della Lazio. Relax sì, ma senza dimenticare la forma fisica. Per questo in molti da diverso tempo sono tornati a sudare seguendo un piano lavoro ben definito. Da martedì infatti i calciatori biancocelesti stanno seguendo un programma atletico stilato da Inzaghi e dal preparatore atletico Ripert, della durata di circa due settimane. La scadenza coincide perfettamente col raduno a Formello del 9 luglio, poi sarà solo lavoro ad Auronzo di Cadore. Per questo la forma deve essere già quello giusto, attraverso un lavoro aerobico e per lo sviluppo degli arti inferiori, addominali e lavoro sulla muscolatura, riporta la rassegna stampa di Radiosei. La bilancia non ammette scuse, sarà la prima prova con cui dovranno confrontarsi i biancocelesti, non sono ammessi sgarri.