Lazio, Tommaso Paradiso: "Sarri mi piace da morire, ci siamo conosciuti a una cena"

RASSEGNA STAMPA - Tommaso Paradiso si divide tra musica, cinema e sport. L'ex frontman dei Thegiornalisti ha ora intrapreso la carriera da solista e da pochissimo è uscito il suo nuovo album 'Space Cowboy'. Tra le sue più grandi passioni c'è il calcio e in particolar modo la Lazio. In un'intervista, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha parlato dei biancocelesti sotto vari punti di vista.

FANTACALCIO - Tanti i laziali scelti da Paradiso per comporre la sua squadra al Fantacalcio: Luiz Felipe, Luis Alberto... non Immobile che, a detta sua, costava troppo.

MERCATO - Secondo il cantante a gennaio si poteva fare qualcosa di più da parte della dirigenza. Sarebbero serviti "un difensore un vice Immobile. Se si fa male Ciro, deve giocare Anderson da nove".

SARRI - A Tommaso Paradiso il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, "piace da morire". I due si sono incontrati, ha raccontato l'artista, a una cena e il mister sapeva chi fosse.

IMMOBILE - Anche con il capitano Immobile il rapporto è buono: i due si scambiano "ogni tanto dei messaggi via Instagram". King Ciro, per Tommaso, è l'uomo in più insieme a Milinkovic e vorrebbe che rimanessero per sempre.

IL PRIMO AMORE - L'autore di tanti successi, tra cui 'Riccione', 'Non avere paura' e 'Magari no', ha raccontato che la prima Lazio di cui si è innamorato è stata inevitabilmente quella del 2000 dell'era Cragnotti che vinceva tanto. Tra i calciatori preferiti di quell'epoca Signori, Casiraghi, Boksic, ma anche Veron, Almeyda, Nesta. E poi Mancini, Salas e Simone Inzaghi. Tutti campioni che hanno dato "grandi soddisfazioni".