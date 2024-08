Milan, si avvicina la Lazio: problemi in difesa per Fonseca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Milan è a caccia del riscatto dopo la partenza in campionato tutt’altro che brillante. Il pareggio col Torino alla prima giornata e alla seconda la pesante sconfitta col Parma, neo promossa in Serie A. Il big match contro la Lazio è un’occasione d’oro per la squadra di Fonseca che in questi giorni ha ricevuto anche la visita della dirigenza a Milanello, intenta a scuotere gli animi. Il portoghese potrà contare su Theo e Leao, ma per il resto dovrà rivedere la formazione. Difficilmente sarà quella vista nel weekend scorso considerando anche gli infortuni. Thiaw infatti, riporta La Gazzetta dello Sport, è a rischio esclusione dalla sfida contro i biancocelesti per una lieve distorsione alla caviglia sinistra riportata in allenamento. L’altro dubbio riguarda Fofana, in attesa del debutto nella nuova stagione. L’ex Monaco non è al top della condizione e vederlo in campo dal 1’, nonostante l’emergenza, potrebbe essere difficile.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE