Monchi: "Il flop con la Roma fu colpa mia, grato a Pallotta. E ora col Siviglia..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non ci sono più tornato a Roma. E la città mi manca tanto". Ramon Rodriguez Verdejo – conosciuto come Monchi – ha parlato della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, tornando al passato. La storia è nota. Dall’aprile 2017 al marzo 2019 è stato direttore sportivo della Roma. Prima esaltato e poi vilipeso. Negli anni precedenti e in quelli successivi il Siviglia è stato tutta la sua vita, giocando 19 finali e vincendo 10 trofei. E la prossima sfida, mercoledì, sarà proprio contro i giallorossi. Riporta la rassegna stampa di Radiosei: "Ho ripensato tanto a ciò che è successo. Ho provato a fare del mio meglio, ma ho sbagliato. Se tornassi indietro, cambierei qualcosa, perché conosco molto meglio la Roma rispetto a quando sono arrivato. Mi è mancato tempo per essere quello che sono a Siviglia. Ma non è colpa di nessuno. Anzi, al 95% è colpa mia. Pallotta? Ognuno è libero di dire quello che crede. A Pallotta sono grato perché mi ha portato alla Roma, non dirò mai una parola contro di lui".

E poi, entrando nei dettagli, il ds ha chiarito il motivo delle due dimissioni, focalizzandosi sull'esonero di Di Francesco: "Il rapporto con la società non era più buono, quindi era meglio far lavorare altri. Trovare un allenatore non è difficile, il problema è che io pensavo in quel momento che Eusebio fosse il tecnico giusto per dare continuità. Forse era sbagliato, forse no, ma per me era giusto. Nessuno ha ragione al 100%".

TORNA ALLA HOMEPAGE