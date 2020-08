Ronaldo: la delusione del portoghese per la mancata Scarpa d'Oro e non solo...

Alla fine non ce l’ha fatta Cristiano Ronaldo a raggiungere, e magari superare Ciro Immobile. CR7 alla ripresa del campionato aveva accarezzato il sogno di poter raggiungere il bomber della Lazio strappandogli via Scarpa d’Oro e titolo di capocannoniere del torneo. Per questo ha giocato ogni partita, compresa quella di Cagliari con la Juventus già vincitrice dello scudetto. Quando poi il divario è diventato incolmabile alla fine ha rinunciato e per un giocatore come lui, abituato ad essere sempre il primo, sarà stato difficile accettare che quest’anno neanche lui poteva battere Immobile. Ronaldo ha dovuto lasciare andare, non senza rabbia, anche altri due record: l’unico attaccante ad aver vinto la Scarpa d’Oro in tre campionati differenti e anche quello di miglior goleador della storia della Juventus in una singola stagione. Per chiudere in bellezza , come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci si è messa anche la Lega di Serie A che non lo ha scelto come MVP di questa stagione. Insomma una delusione cocente che il portoghese proverà a cancellare in Champions.

