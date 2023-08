Sarri, la sua Lazio è sempre più italiana: il dato che la contraddistingue

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende l’arrivo di Nicolò Rovella e il ritorno di Pellegrini. Dopo una trattativa abbastanza impegnativa, la società è pronta a accogliere in rosa altri due innesti importanti per la stagione che verrà. Due giovani, ma soprattutto italiani. Aspetto fondamentale per la strategia da sempre portata avanti da Sarri. Il tecnico non ha mai nascosto di avere una preferenza per giocatori con nazionalità italiana o che comunque provengano dalla Serie A, la conoscenza della lingua e del campionato, il cui impatto spesso è abbastanza duro, gli consentono di evitare almeno il problema dell’ambientamento e non è un dettaglio indifferente. È una questione di garanzie, ma anche di identità. Una qualità che al giorno d’oggi poche squadre riescono a avere, specialmente quelle ai vertici. I biancocelesti però si distinguono in questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, inclusi i due (ex) bianconeri, vantano otto italiani da considerare tra i titolari. Nell’annata che si è conclusa, il toscano,per tre volte, ne ha schierati sette nell’undici titolare.

