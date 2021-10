Verona - Lazio, dal 2007 al 2020 il Bentegodi torna nel destino di Sarri

Europa League già alle spalle, la Lazio si prepara alla trasferta del Bentegodi di domenica contro il Verona. Una squadra che a doppio filo è legata anche a Maurizio Sarri. Perché? Perché nel lontano 31 dicembre del 2007 il tecnico toscano fu chiamato proprio dall'allora ds degli scaligeri Giovanni Galli per risollevare le sorti della squadra che all'epoca militava in C1. "Chi sono io per dire di no all'Hellas?", così esordì Sarri. L'avventura durò poco, sei gare, in cui Sarri collezionò un pareggio e cinque sconfitte che gli valsero l'esonero.

Negli anni gli scontri sono stati molti da quando allenava l'Empoli passando poi per Napoli. Ritrovò ancora il Verona ma da allenatore della Juventus e per mano di Juric uscì sconfitto dal Bentegodi l'8 febbraio del 2020 poco prima che la pandemia da coronavirus sconvolgesse il mondo intero. Quasi due anni dopo riecco l'appuntamento con il destino: altra storia, altra panchina, quella della Lazio, ma sempre il solito obiettivo: vincere.