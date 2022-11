Lazio, ecco come è andato il weekend del settore giovanile biancoceleste

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Vittorie, pareggi e sconfitte, il settore giovanile della Lazio in questo weekend si è visto in tutte le salse. Alla vittoria della Primavera per 3-1 contro il Crotone, si aggiungono quelle dell'Under 14 PRO che batte la Vis Pesaro per 3-0 con i gol di Cappuccini, Florio e Milon e dell'Under 14 Elite che ne fa addirittura 6 al Circolo Canottieri Roma. Pareggia l'Under 15 di mister Gonini che si deve accontentare di un 2-2 in casa del Benevento, così come l'Under 16 che fa 1-1 in terra campana. L'Under 18 crolla tra le mura amiche contro il Bologna per 2-5. Riposo per l'Under 17.