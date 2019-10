Lazio, il programma del weekend del settore giovanile

Un nuovo weekend è alle porte per il Settore Giovanile della Lazio. L'Under 14 scenderà in campo per prima, guidata da Simone Gonini: il Città di Ciampino sarà l'avversario. Domenica sarà invece il turno dell'Under 16 e dell'Under 15, in campo entrambe contro la Juventus. Tommaso Rocchi condurrà in campo i suoi ragazzi alle 11:00, mentre Alboni alle 13:30. Riposo invece per l'Under 17 di Ruggeri. Ecco il programma:

- UNDER 17, 5ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

RIPOSO

- UNDER 16, 5ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-JUVENTUS

Domenica 6 ottobre ore 13:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 5ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-JUVENTUS

Domenica 6 ottobre ore 11:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 1ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-CITTÀ DI CIAMPINO

Sabato 5 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

