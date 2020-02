Lazio, weekend ad alti e bassi per il settore giovanile biancoceleste

Weekend ad alti e bassi per il Settore Giovanile della Lazio. Perde l'Under 17 di Fratini contro la Juventus, con il risultato di 4 a 2. Risultato negativo anche per l'Under 15, travolta 4 a 1 dal Genoa. Riesce a vincere invece l'Under 16 di Alboni, di misura contro la compagine del grifone. Under 14 schiacciasassi: 8 a 0 rifilato alla Fermana. Il sabato, sempre l'Under 14, ha battuto il Cassino. Altro 8 a 0 in casa Lazio, per mano dell'Under 13 ai danni dell'Ateltico Morena. Ecco tutti i risultati:

- UNDER 17, 17ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

JUVENTUS-LAZIO 4-2

Domenica 2 febbraio ore 11:00, Campo ‘Ale&Riky’ | Via Stupinigi, 182 - Vinovo

- UNDER 16, 17ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-GENOA 2-1

Domenica 2 febbraio ore 13:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 17ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-GENOA 1-4

Domenica 2 febbraio ore 11:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 17ª giornata, All: Simone Gonini

LAZIO-CASSINO CALCIO 1-0

Sabato 1° febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14 PRO, 11ª giornata, All: Simone Gonini

LAZIO-FERMANA 8-0

Domenica 2 febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

- UNDER 13, 16ª giornata, All: Alessandro Barnia

LAZIO-ATLETICO MORENA 8-0

Sabato 1° febbraio ore 14:30, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’