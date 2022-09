Lazio, weekend di sole vittorie. Bianchessi: "Dedicato a presidente e tifosi"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Quello che si sta per concludere è un fine settimana all'insegna del successo per il settore giovanile della Lazio. Ad aprire le danze ci ha pensato l'Under 18 che ha stravinto il derby contro la Roma per 3-0. Stracittadina portata a casa anche per i ragazzi dell'Under 14 che hanno stracciato per 2-0 i giallorossi nella finale del Trofeo Serilli. Tris bianceleste dell'Under 17 contro il Bari, mentre gli Under 15 e 16 hanno vinto a Palermo per 4-2.

Ovviamente Mauro Bianchessi, Responsabile del Settore Giovanile, ha espresso tutto il suo orgoglio per questo weekend perfetto in casa Lazio: "Un en plein che si è iniziato a costruire 5 anni fa, frutto del lavoro e della passione di tutte le componenti che fanno parte del nostro Settore Giovanile. Lo dedichiamo al nostro Presidente e ai nostri tifosi che ci sostengono. Godiamoci questo bellissimo momento anche con due derby vinti, sapendo che il nostro obiettivo è migliorare ancora gli ottimi risultati ottenuti la scorsa stagione e scrivere un' altra pagina della storia del nostro Settore”.