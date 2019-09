Lazio, weekend positivo per il settore giovanile: nessuna sconfitta

Il Settore Giovanile della Lazio può gioire: in questo weekend sono arrivati solo risultati positivi. La Primavera di Menichini parte alla grande, stendendo il Sassuolo per 3 a 2. L'Under 17 ha pareggiato in casa con il Sassuolo, per 2 a 2, mentre l'Under 16 ha travolto il Livorno per 3 a 1. Buona prestazione dell'Under 15 guidata da Rocchi, che batte sempre la selezione dei toscani per 2 a 1. Ecco i risultati:

- PRIMAVERA, 1a giornata, All.: Leonardo Menichini

Sassuolo - Lazio 2-3

Domenica 15 settembre ore 11, Stadio Ricci di Sassuolo

- UNDER 17, 2a giornata, All.: Paolo Ruggeri

Lazio - Sassuolo 2-2

Domenica 15 aprile pre 11, Centro Sportivo Green Club

- UNDER 16, 2a giornata, All.: Marco Alboni

Livorno - Lazio 1-3

Domenica 15 aprile ore 13, Campo Comunale | Via Ivizza, Marina di Pisa (PI)

- UNDER 15, 2a giornata, All.: Tommaso Rocchi

Livorno - Lazio 1-2

Domenica 15 aprile ore 11, Campo Comunale | Via Ivizza, Marina di Pisa (PI)