Memorial 'Halima Haider', non c'è due senza tre: Lazio U14 in semifinale

E adesso arriva l'Inter. Dopo aver spazzato via in serie: Accademia Calcio Roma, Frosinone e infine Torino. La Lazio Under 14 domina il suo girone del Memorial 'Halima Haider' e vola in semifinale contro i nerazzurri (si gioca oggi alle 11.30, ndr). Bella e importante l'ultima vittoria contro i granata, battuti 4-1 in rimonta dopo l'iniziale svantaggio subito al 7' minuto. Ci pensano poi Barone - per l'1-1 all'intervallo - e Serra (tripletta) a ristabilire le gerarchie. I biancocelesti chiudono il raggruppamento da primi in classifica, per la gioia del mister Simone Gonini: “I ragazzi hanno giocato benissimo contro un avversario difficile, devo fargli i complimenti per il passaggio del turno. Ora testa all'Inter”, le sue parole riportate da sslazio.it.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'EVERTON SU IMMOBILE

BRESCIA - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE