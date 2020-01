PRIMAVERA - Lazio - Genoa, in cerca di conferme: l'anteprima del match

Momento positivo per la Lazio di Menichini, reduce da due vittorie e un pareggio che hanno smosso la classifica significativamente. I biancocelesti si sono allontanati dalla zona play-out, anche se la graduatoria rimane cortissima. Tra le mura amiche sarà necessario ottenere punti salvezza importanti. Al Fersini l'appuntamento è fissato per le ore 14.30.

LAZIO - Menichini conferma in blocco la formazione delle ultime uscite. Cerbara sembra il favorito per affiancare Nimmermeer e Moro in attacco, con Shehu che parte dietro nelle gerarchie in questo momento. Non ci sarà il nuovo acquisto Marino, che avrà bisogno ancora di un po' di tempo per conoscere allenatore e compagni. Fuori anche Zilli, non al meglio, così come Cesaroni.

GENOA - Tutt'altra storia invece per quanto riguarda il Genoa. Dopo un avvio di campionato strepitoso, che aveva proiettato i rossoblu verso le zone alte della classifica, in successione sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5. Momento negativo per i ragazzi di Chiappino, avvicinati da tutte le inseguitrici e fermi a 21 punti (4 in più rispetto alla Lazio). Il solido 4-3-1-2 delle prime uscite stagionali, ha lasciato il posto a un 4-2-3-1, nelle ultime. Tempo di esperimenti per trovare la chiave giusta.



Campionato Primavera 1, 15esima giornata

Lazio - Genoa

Lunedì 20 gennaio 2019, ore 14.30, Stadio Mirko Fersini (Formello)



Probabili formazioni



LAZIO (4-3-3) - Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Shoti, Bianchi, Bertini; Moro, Nimmermeer, Cerbara. A disp.: Furlanetto, Marocco, Cipriano, Petricca, Ndrecka, Kaziewicz, Francucci, Shehu, Czyz, Moschini, Russo, Tare. All.: Leonardo Menichini.



GENOA (4-2-3-1) - Drago; Piccardo, Serpe, Raggio, Goncalves; Eboa Ebongue, Rovella; Buonavoglia, Zennaro, Cleonise; Moro. A disp. Agostino, Montaldo, Dumbravanu, Gasco, Ruggeri, da Cunha, Masini, Besaggio, Cenci, Bianchi, Diakhate. All.: Luca Chiappino.

Pubblicato ieri alle 21:30