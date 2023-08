PRIMAVERA - Lazio, la società ricorda l'appuntamento: "Riparte il nostro cammino!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Tutto pronto in casa Lazio per l'esordio della Primavera. I ragazzi allenati da mister Sanderra scenderanno in campo sabato 26 agosto alle 11.00 in casa dell'Atalanta dove i biancocelesti faranno il loro esordio ufficiale. Anche la società ha ricordato l'importante appuntamento con un post social: "Domani torna in campo la squadra di Sanderra: riparte il nostro cammino in Primavera 1!".