PRIMAVERA - Lazio - Roma, è tempo di derby: l'anteprima del match

Cinque sconfitte consecutive in campionato (sei considerando anche la Coppa Italia) hanno messo alle corde, utilizzando un termine pugilistico, la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. La classifica recita quota 7 punti in classifica, a soltanto una lunghezza dall'ultimo posto occupato da Napoli ed Empoli. Serve una scossa, uno slancio d'orgoglio. L'occasione arriva dal calendario: al Fersini infatti arriverà la Roma di De Rossi, una squadra solida che da anni naviga nei piani alti delle competizioni giovanili. Un avversario ostico, sulla carta superiore, ma il derby si sa, non può ridursi a un semplice discorso di qualità della rosa. La Lazio dal canto suo potrà contare sul fattore campo, sui tifosi che sono pronti a giungere in massa per supportare le giovani aquile. L'appuntamento è alle ore 11.00 in punto a Formello, stavolta non si può sbagliare se non si vuol finire KO.



LAZIO - Potrebbe cambiare e non poco Leonardo Menichini. Armini sconterà la terza ed ultima giornata di squalifica rimediata dopo il rosso ricevuto sul campo del Cagliari. Nimmermeer è infortunato e non prenderà parte alla sfida. Il tecnico ex Salernitana però, potrà contare su Djavan Anderson, che prenderà il posto di Minala nella lista dei fuoriquota. Da decidere quale sarà la sua posizione, è un giocatore duttile che può giocare come terzino, come mezzala, o addirittura come esterno offensivo. Sembra finalmente essersi sbloccata anche la situazione relativa a Raul Moro. Lo spagnolo potrebbe esordire già domani e presentarsi così ai suoi nuovi tifosi. Potrebbe cambiare anche il modulo, possibile il passaggio al 4-3-3. Ballottaggio aperto a centrocampo fra Bianchi e Bertini, davanti invece si giocano una maglia Shehu e Cerbara. Zilli infine, sostituirà Nimmermeer come riferimento offensivo.

ROMA - Un inizio in sordina, poi i giallorossi sono riusciti a risalire la china riacciuffando le prime posizioni in classifica. Al momento i ragazzi di De Rossi occupano il quarto posto, l'obiettivo minimo rimane quello di raggiungere la fase finale del torneo. Trasciani è squalificato, lo sfortunato Bouah ne avrà ancora per molto tempo. I giallorossi scenderanno in campo col solito 4-3-3. Gli occhi sono tutti puntati su Riccardi, certamente una delle stelle di questa squadra. Tanti i ballottaggi e i dubbi ancora da sciogliere, soprattutto davanti, dove sono in molti a chiedere spazio. Tall insidia Providence e D'Orazio dopo la rete in rovesciata siglata allo scadere alla capolista Atalanta.



9a giornata del campionato Primavera 1

Sabato 23 novembre 2019, ore 11.00, Campo Mirko Fersini di Formello (RM)

Lazio - Roma

Probabili formazioni



LAZIO (4-3-3) - Alia; De Angelis, Franco, Kalaj, Ndrecka; Djavan Anderson, Bertini, Falbo; Shehu, Zilli, Moro. A disp. Furlanetto, Cipriano, Petricca, Kaziewicz, Francucci, Bianchi, Shoti, Czyz, Russo, Cerbara, Tare. All.: L. Menichini.

ROMA (4-3-3) - Cardinali; Parodi, Bianda, Plesnierowicz, Calafiori; Riccardi, Darboe, Bove; Providence, Estrella, D’Orazio. A disp.: Poverini, Zamarion, Buttaro, Nigro, Santese, Chierico, Semeraro, Sdaigui, Zalewski, Simonetti, Tripi, Besuijen, Silipo, Tall. All.: A. De Rossi.

Arbitro: Francesco Meraviglia (sez. Pistoia)

Assistenti: Francesco Ciancaglini e Francesca Di Monte.